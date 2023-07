Allergia misteriosa alla carne: scatta l'allarme, occhio a questo sintomo

29 luglio 2023 a

a

a

Si chiama sindrome Alpha-Gal (AGS) ed è la cosiddetta "allergia alla carne rossa" o "allergia alla carne da morso di zecca". Già, perché questa patologia comincia proprio con un morso della zecca Lone Star, che si trova principalmente nel sud-est ed est degli Stati Uniti. Secondo quanto riporta il sito Leggo.it, "la saliva della zecca contiene una molecola di zucchero chiamata alpha-gal, che viene iniettata nel corpo con il morso. Ciò provoca allergie a determinati tipi di carne rossa (principalmente maiale, manzo, coniglio, agnello o selvaggina) o prodotti a base di mammiferi (inclusi formaggio, latte, altri latticini e gelatina). Quando le persone mangiano cibi contenenti gli allergeni, possono manifestare gravi sintomi di allergia entro poche ore".

Aspartame "cancerogeno", ecco la quantità che ti condanna: cambia tutto

I sintomi sono: orticaria, pelle pruriginosa o squamosa, gonfiore delle labbra, del viso, della lingua e della gola, mancanza di respiro, mal di stomaco, diarrea, mal di stomaco o vomito. "Un giorno, una persona potrebbe mangiare un hamburger che provoca una reazione anafilattica e finire al pronto soccorso, ma poi il giorno dopo potrebbe mangiare carne e hamburger e non avere alcun sintomo" e "ciò rende difficile sia per il paziente che per l'operatore sanitario capire cosa sta scatenando questi sintomi", spiega Scott Commins, professore associato di medicina e capo associato per l'allergia e l'immunologia presso l'UNC Medicine nella Carolina del Nord.

Tumore "incurabile"? 61enne guarisce in un mese: la terapia che può cambiare tutto

Fondamentale quindi è proteggersi dalle punture di zecca. Come? Applicando repellenti per insetti approvati dall'Epa, indossando camicie a maniche lunghe, pantaloni lunghi e calzini Bene anche evitare aree erbose, cespugliose e boscose. "Quando torni da un'area nota per avere zecche, assicurati di fare una doccia e fare un controllo molto approfondito", ha aggiunto.