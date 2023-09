Matteo Bassetti, bimba grave per il formaggio: "Attenti a questi latticini"

04 settembre 2023 a

Matteo Bassetti, in un post pubblicato sui suoi profili social parla del caso della bambina di quattro anni ricoverata in ospedale a Padova per "sindrome emolitico-uremica causata da Escherichia". Un'infezione, spiega il direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, "che avrebbe sviluppato dopo aver mangiato del formaggio prodotto in una malga in Trentino".

"È probabile che non sia stato trattato adeguatamente il latte crudo. La sindrome emolitico-uremica è una malattia causata da Escherichia coli. Si trasmette principalmente per via alimentare con il consumo di cibi contaminati", prosegue il professore. I sintomi iniziali della malattia "possono essere diarrea, vomito, intenso dolore addominale, sonnolenza, anuria e astenia. Questa sindrome rappresenta la causa più importante di insufficienza renale acuta nell’età pediatrica".

Quindi, avverte Bassetti, "occorre fare molta attenzione a consumare formaggi e latticini in genere, se non sono stati adeguatamente pastorizzati e controllati. I rischi per la nostra salute sono molto alti".

La piccola è finita in ospedale per aver mangiato del formaggio prodotto con latte crudo nella malga di Corredo, in Trentino. Al momento si trova in gravi condizioni. Stando alle analisi effettuate dall'Istituto superiore di sanità di Roma, nel formaggio erano presenti ceppi di escherichia coli.