Baba Vanga, "quando l'Europa finirà dominata dai musulmani"

Non molto felici le previsioni per il 2025 secondo Baba Vanga, la mistica cieca che avrebbe scritto le sue premonizioni fino all'anno 5079. La nota veggente, all'anagrafe Vangelia Pandeva Gushterova, ma nota anche come "Nostradamus dei Balcani", è nata nel 1911. E si dice abbia sempre avuto delle presunte capacità profetiche. Secondo lei, l'anno che verrà segnerà l'inizio della fine dei tempi. E tutto comincerà con un conflitto in Europa che devasterà la popolazione. Una rovina per tutti, come previsto purtroppo anche dal leggendario veggente Nostradamus. Pure lui, infatti, aveva previsto una guerra in Europa nel 2025.

Ma non è tutto: perché l'anno prossimo potrebbe portare con sé anche degli eventi naturali catastrofici, tra cui l'eruzione di vulcani inattivi, inondazioni massicce e un terremoto lungo la costa occidentale degli Stati Uniti. Eventi che, secondo la chiaroveggente, provocheranno perdite di vite umane e spostamenti di massa. L'indovina, poi, ha previsto anche che il governo europeo sarà dominato dai musulmani entro il 2043. Qualcosa di positivo, però, ci sarà: gli scienziati, secondo Baba Vanga, faranno grandi passi avanti sugli organi coltivati in laboratorio, che rivoluzioneranno i trapianti. Inoltre, ha previsto che nel 2025 ci saranno progressi nel trattamento del cancro, forse addirittura una cura.

Baba Vanga, cieca fin dall'infanzia, pare fosse in grado di "vedere" il futuro: un "potere" derivato da un tornado che l'aveva resa cieca. Le sue capacità la portarono all'attenzione dell'opinione pubblica per la prima volta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. A consultarla di persona sarebbero stati addirittura personaggi come lo zar bulgaro Boris III e il leader sovietico Leonid Bréznev. Morta nel 1996, da allora è diventata una figura di culto soprattutto, come si può immaginare, tra i teorici della cospirazione. A quanto pare, però, molte delle sue previsioni si sono avverate. Tra queste, la morte della principessa Diana, l'affondamento del sottomarino russo Kursk e gli attacchi terroristici dell'11 settembre. Baba Vanga avrebbe persino previsto la propria morte, avvenuta l'11 agosto 1996 all'età di 85 anni.