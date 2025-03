X "down", un problema tecnico più unico che raro per il social di Elon Musk: il sospetto

10 marzo 2025 a

Momenti di "panico" per gli utenti di X: l'ex Twitter, social di proprietà di Elon Musk, ha registrato un breve down. L'indirizzo della piattaforma di microblogging è risultata irraggiungibile per circa mezz'ora con un picco di avarie segnalato da downdetector alle 10,55. Poco dopo le 11,10 la piattaforma ha ripreso a funzionare regolarmente, facendo tirare un sospiro di sollievo ai twittatori compulsivi.

Nello specifico, si sono registrati problemi di caricamento della home page e nella pubblicazione dei post. "Qualcosa è andato storto, si prega di riprovare", è il classico messaggio di problemi tecnici apparso sulla pagina web degli utenti che hanno provato a effettuare il login al proprio account, sia da desktop sia tramite app mobile.

Come detto, picco di segnalazioni su Downdetector, che aggiorna in tempo reale i problemi tecnici in Rete, con migliaia di utenti che hanno avvertito la community dei guai in corso. nella speranza di avere al più presto dei ragguagli.

Interessante verificare cosa accaduto in contemporanea su Threads, il rivale diretto di X lanciato da Meta, il gruppo di Facebook controllato da Mark Zuckerberg, l'anti-Musk per eccellenza (almeno fino all'avvento di Donald Trump alla Casa Bianca...): sulla app concorrente, ecco scatenarsi gli utenti con commenti feroci, critiche e sfottò. Poco importa, come detto, che il problema sia rientrato nel giro di poche decine di minuti. Il fatto che si sia fermato anche X, solitamente immune da problemi tecnici di questo tipo, fa tirare un sospiro di sollievo ai nemici di Musk.