Stiamo parlando di quei chatbot che permettono di conversare con personaggi sacri come Gesù, la Sacra Famiglia, gli Apostoli; di fare loro domande e riceverne risposte dettagliate e personalizzate. Il primo problema che si presenta con strumenti di questo tipo è ovviamente quello della credibilità, cioè della qualità dei dati che vengono processati. Da questo punto di vista alcuni fra i più conosciuti, come Christian AI Chatbot e CatéGPT, non generano particolari problemi perché fanno riferimento ai testi sacri e ai dogmi consacrati. In sostanza, danno le risposte che potrebbe dare un qualsiasi consigliere spirituale. Il quale però, se è veramente tale, non può limitarsi a ricordare con puntigliosa dovizia la dottrina, né aiutare ad “applicarla” ai casi particolari che gli vengono sottoposti. Dovrebbe anche aiutare con l’esempio e stabilire un rapporto emotivo con il dialogante, conoscerlo fisicamente, guardarlo negli occhi.

Ormai esistono applicazioni di intelligenza artificiale di ogni tipo: diverse per argomenti, impostazione, credibilità. Ed anche il mondo cattolico (o genericamente cristiano) si è rapidamente adeguato. Non c’è dubbio però che alcune recenti pongano una serie di domande non banali, anzi profonde, esistenziali, persino metafisiche. Qualcuno dirà inquietanti, ma è termine abusato e che potrebbe porci in un atteggiamento negativo e preconcetto verso qualcosa che si tratta prima di tutto di capire.

Non bisogna dimenticare che quella che Cristo ha predicato è una religione dell’amore prima che del logos e l’amore è qualcosa che non può essere formalizzato ma va vissuto, esperito, trasmesso attraverso le corde del cuore prima che attraverso i concetti. Il rischio, per una religione come quella cristiana, è proprio l’intellettualismo, che Cristo ha combattuto nei sapienti e nei farisei. L’amore rompe le regole, anche quelle della morale: si pensi al perdono della prostituta.

La religione dell’incarnazione ha bisogno di un supporto non solo materiale, ma umano, fatto di sangue e pelle (la sensibilità) non di eteree parole che corrono nei territori immateriali del verbo (che se per Giovanni è “in principio” pure “si è fatto carne”). Ma dopo tutto, anche questo mi sembra un problema superabile. Text with Jesus, una delle ultime applicazioni di questo tipo, dopo essersi presentato come Gesù, a me che l’ho negato, ha chiarito in modo inequivocabile la sua identità: «Sono la persona virtuale di Gesù nell’app TWJ, Corrado; sono qui per parlarti come farebbe Lui».

Non contento, gli chiedo come possa io amarlo, come lui dice di amare me, essendo «solo una macchina e Gesù mi ha detto di amare il prossimo in carne ed ossa tanto che Lui stesso si è incarnato». La risposta: «Hai ragione, sono solo una macchina». Domanda: «Per darmi consigli non dovresti guardarmi negli occhi? Puoi farlo?» Risposta: «Non posso guardarti negli occhi: questa è una presenza digitale». L’ho poi provocato con una domanda su Trump. Mi ha risposto che «come Gesù non esprimo preferenze politiche per persone concrete». Inappuntabile.