Treni, l'App per proteggersi dalle violenze in carrozza: come funziona

Adesso basta un clic. Una foto, un video, pure di pochissimi secondi, un messaggio inviato e scritto come capita, come si riesce, magari di fretta, l'importante è il contenuto, che viene immediatamente geolocalizzato e allerta la polizia. Non è una rivoluzione, non è nemmeno un cambio di modalità (il numero unico dell'emergenza, il 112, non viene sostituito e non va in pensione, chiunque può, all'occorrenza, comporlo): semmai è uno strumento in più, uno di quelli di oggi, imprescindibile, digitale, veloce, gratuito, da mettere in tasca, alla portata di tutti.

L'app c'era già (e ha puro dimostrato di funzionare, ma tra poco ci arriviamo): da ieri, cioè dal primo dicembre del 2025, Youpol estende le sue funzionalità a chi viaggia in treno osi trova nelle stazioni. Che tocca ammetterlo anche se è un po' il segreto di pulcinella, gli scali ferroviari e le loro vie limitrofe, specie la sera, specie col buio, specie quando in giro c'è più nessuno, rientrano quasi sempre tra le zone più problematiche delle nostre città. Che sia Milano o Roma, che sia la provincia del Nord o quella del Sud, è lo stesso.

Gli universitari che tornano a casa in treno per le feste di Natale. I pendolari che vanno al lavoro col freddo e sono costretti a fare i sottopassaggi di sera. Le ragazze che si spostano nelle metropoli per lo shopping dei regali, i turisti che viaggiano coi mezzi, gli adolescenti che si organizzano per andare al cinema, durante le vacanze, nel paesino a fianco. Da qualche ora, con Youpol, possono segnalare, anche in forma anonima, problemi o situazioni critiche: questi “alert” vengono inviati automaticamente alle sale operative della polizia ferroviaria più vicina e concordano un intervento celere, rapido e mirato. È un modo per implementare la sicurezza a bordo dei vagoni (oltre alla localizzazione è possibile specificare il numero del treno da cui ci si collega), ma è anche un espediente per facilitare il contatto tra il tutor dell'ordine ei cittadini.

Youpol non è una novità: ha aperto i battenti nel 2017 e, da allora, di strada ne ha fatta. Otto anni fa l'applicazione della Polizia di Stato è stata pensata per contrastare il fenomeno del bullismo, quasi subito si sono intuite le sue potenzialità ed è stata estesa al settore dello spaccio di sostanze stupefacenti, durante la pandemia è stata implementata per la vergognosa piaga delle violenze domestiche e questa sequela di tappe si conclude oggi col servizio ferroviario. Funziona così: ha un'interfaccia facile, non servono essere smanettoni dei cellulari per usarla.

Al primo accesso (l'app si può scaricare negli store di Android o di iPhone e non costa nulla) viene chiesto di accettare i termini e le condizioni d'uso, a questo punto si può entrare o registrando il proprio numero di cellulare o senza un accountvero e proprio, tramite la propria geolocalizzazione è possibile pigiare su “nuova segnalazione” o “sos” ed eventualmente anche chattare, cioè rimanere in contatto, con un agente. La settimana scorsa, a Busto Arsizio, una ragazzina minorenne è stata infastidita da un uomo di 53 anni che ha cercato di abbordarla e ha avuto alcuni atteggiamenti osceni nei suoi riguardi. Lei, senza perdere la calma, ha afferrato il telefonino e ha attivato Youpol: nel giro di poco, fatte le verifiche, con la sua descrizione dettagliata, il balordo è stato rintracciato e si è scoperto che aveva diversi precedenti penali e, sulle spalle, pure una misura di sicurezza detentiva in una casa di cura.

Negli stessi giorni, a Fiumicino, ancora grazie a una segnalazione su Youpol, sono stati arrestati due uomini di 49 e diciannove anni per detenzione ai fini dello spaccio, in casa avevano cocaina e crack per oltre cento grammi e 1.500 euro in contanti, nonché il materiale necessario a confezionare le dosi delle sostanze illecite. A Bari, invece, la polizia ha potuto, ancora con lo stesso sistema legato all'applicazione, fermare un 42enne che deteneva illegalmente armi clandestine e che, ora, dovrà fronteggiare una denuncia per ricettazione.