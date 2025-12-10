Oroscopo 2026, soldi: per quale segno sarà un anno da incubo

Il 2026 è alle porte. Ma chi, tra i Segni Zodiacali, avrà la meglio? Stando all'oroscopo del nuovo anno, tutti - chi più, chi meno - vivranno stimoli diversi. Ecco cosa succederà segno per segno stando a Tgcom24:

ARIETE - Saturno ti incoraggia a costruire basi solide e a strutturare progetti a lungo termine. Nettuno favorisce le attività creative e artistiche, lasciando spazio a intuizioni brillanti. Economicamente sei chiamato a fare scelte ponderate.

TORO - Fino a fine aprile Urano ti permette di lanciare iniziative ambiziose e osare su nuovi progetti. Dopo, però, Plutone ti costringerà a ridimensionare alcune aspettative e da luglio Giove porterà tensioni economiche che richiederanno maggiore prudenza. È un anno in cui imparare a gestire il tempo e il denaro diventa essenziale. Con pazienza e organizzazione potrai consolidare risultati importanti.

GEMELLI - Addio anni lavorativi instabili e stressanti: ora nascono nuove collaborazioni che promettono una grande crescita. Urano porta idee originali e investimenti. La tua energia favorisce risultati concreti e stimolanti.

CANCRO - Nettuno e Saturno in Ariete rischia di portarti qualche delusione. Giove però fino a fine giugno ti protegge. Sul lavoro dovrai dosare aspettative e impegno, ma la tenacia e la capacità di contenere gli imprevisti ti permetteranno di evitare gravi perdite. È un periodo di verifica e consolidamento.

LEONE - Ti aspetta un anno spettacolare: Nettuno e Saturno in Ariete favoriscono nuove collaborazioni, anche internazionali, e progetti creativi ambiziosi. Giove nel tuo Segno da luglio porta ricchezza, riconoscimenti e opportunità concrete.

VERGINE - Da fine aprile Urano in Gemelli impone dei cambiamenti a cui sarà inutile resistere. Sul fronte economico ti muoverai con discrezione, evitando discussioni su soldi e investimenti. Tutto sommato sarà un buon anno.

BILANCIA - L’anno richiede prudenza e attenzione nelle relazioni professionali. Giove fino a fine giugno rallenta alcuni progetti, ma nella seconda metà dell’anno le cose migliorano e arrivano aiuti inattesi. La gestione oculata del denaro e un approccio cauto agli investimenti saranno fondamentali.

SCORPIONE - Urano in Toro fino alla fine aprile blocca alcune collaborazioni, ma Giove continuerà ad aprire opportunità interessanti. Soltanto da luglio potrebbero esserci dei rallentamenti. Giove in Leone non lascerà fluire i movimenti di denaro e ti richiederà pazienza e capacità organizzativa.

SAGITTARIO - Ti aspetta un anno molto interessante. Saturno in Ariete da metà febbraio stimola nuovi progetti creativi, mentre Giove in Leone da luglio favorisce la crescita professionale e ottimi guadagni. Alcune iniziative innovative porteranno risultati duraturi e soddisfacenti.

CAPRICORNO - Le questioni affettive nel 2026 potrebbero distrarti dal lavoro. A partire dal mese di luglio Giove in Leone ti ricorderà l’importanza di una routine disciplinata e di una accurata gestione delle finanze. L’anno richiede equilibrio tra responsabilità personali e professionali. Piccoli avanzamenti sono possibili, ma ci vorrà tanta determinazione.

ACQUARIO - Saturno in Ariete nel 2026 può portare nuove collaborazioni importanti. Urano da fine aprile stimola la creatività e l’indipendenza, specialmente se sei una libera professionista. Da luglio Giove in opposizione può generare un po’ di ansia dopo un mancato pagamento e forse la tendenza a risparmiare troppo.

PESCI - Sembra arrivato finalmente il momento di capitalizzare i frutti di anni di impegno. Giove fino alla fine di giugno garantisce benessere economico, ma Urano porta spese impreviste in casa. Saturno ti sfida a gestire in modo efficace le tue risorse e ti propone nuovi investimenti dove potrai mostrare ciò che hai imparato. Chi saprà bilanciare ambizione e prudenza potrà chiudere l’anno con soddisfazione.