Windows 11, il disastroso aggiornamento di aprile: pc ko, ecco cosa succede

Il rilascio del Patch Tuesday di aprile 2026 (identificato dal codice KB5083769) sta generando una serie di criticità tecniche di alto profilo, portando alcuni sistemi Windows 11 in uno stato di instabilità totale. Cinque giorni dopo il rollout, sulle pagine di supporto Microsoft Learn Q&A sono segnalati scenari critici. Il processo si aggiornamento sfocia in un "death loop", come è stato battezzato da alcuni utenti. I sintomi segnalati seguono un pattern ricorrente e decisamente bizzarro: gli schermi mostrano un mosaico di pixel distorti. A quel punto i PC provano una riparazione automatica, senza successo. Così si riavviano in un ciclo infinito e diventa necessario un intervento manuale avanzato per uscire dalla fase di pre-boot. I report tecnici evidenziano alcune configurazioni specifiche colpite dal problema. Un caso dettagliato riguarda un HP Pavilion 590-p0044, equipaggiato con processore AMD Ryzen 5 2600, 32 GB di RAM e GPU NVIDIA GTX 1080ti.

Secondo l'assistente basato su intelligenza artificiale di Microsoft (Q&A Assist), è possibile che l'aggiornamento cumulativo di sicurezza possa aver corrotto componenti critici per il boot, con una particolare incidenza sui sistemi basati su architettura AMD. Ma gli utenti possono comunque risolvere il problema. Alcuni testimoni, come l'utente Thomas B, sono riusciti a ripristinare la funzionalità della macchina accedendo all'ambiente di recupero e procedendo alla disinstallazione manuale dell'ultimo "Quality Update".

In questi caso è indispensabile seguire alcune linee guida. Tentare un Ripristino di Sistemaa un punto precedente l'installazione del patch, procedere con la Riparazione all'avvio e, come ultima spiaggia, eseguire una reinstallazione locale del sistema operativo. Ma c'è comunque il rischio di perdita di accesso immediato ai documenti di lavoro.