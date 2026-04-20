Belve, Brigitte Nielsen umilia Sylvester Stallone: "A letto? Un coniglio"

"Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo": Brigitte Nielsen lo ha detto nello studio di Francesca Fagnani, a Belve su Rai 2, parlando dell’ex marito Sylvester Stallone. La rottura, stando alla sua versione, sarebbe maturata subito dopo le nozze: "Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai". L'attrice, però, non si è fermata al piano personale. Anzi, ha aggiunto: "Mi ha distrutto la carriera da quando sono andata via da lui. Mi ha fatto entrare nella black list di Hollywood. Non poteva credere che qualcuno lo lasciasse".

E poi, una battuta destinata a far discutere: "A letto era più un coniglio…". E quando la conduttrice le ha chiesto come mai non siano venuti fuori prima i dettagli di questa storia, lei ha risposto: "Sono come la bomba atomica perché so tutto. Ma ho firmato un contratto", ha detto, riferendosi alle clausole di riservatezza dell’accordo prematrimoniale.