Cina, il robot batte il record della mezza maratona. "E' la fine dell'uomo"

"La fine dell'uomo", scrivano sgomenti molti commentatori sui socia. Un'esagerazione, ma l'elemento di inquietudine alla Black mirror è evidente: un robot umanoide supera il record mondiale umano nella mezza maratona e segna un nuovo passo avanti nello sviluppo tecnologico cinese.

E' accaduto a Yizhuang, nel sud di Pechino, dove macchine e corridori in carne e ossa hanno gareggiato su corsie separate. Il robot vincitore, dotato di sistema di navigazione autonoma e sviluppato dal produttore cinese di smartphone Honor, ha completato i circa 21 chilometri in 50 minuti e 26 secondi, a una velocità media di circa 25 chilometri orari. Un crono più rapido sia rispetto ai partecipanti umani della gara sia al record mondiale maschile di 57 minuti e 20 secondi detenuto dall'ugandese Jacob Kiplimo, pur in condizioni non direttamente comparabili.

L'evento ha attirato numerosi spettatori lungo il percorso, incuriositi da robot di diversa complessità: alcuni estremamente agili, paragonati a grandi velocisti come Usain Bolt, altri più rudimentali nelle prestazioni.

Il progresso rispetto al 2025 è stato significativo: lo scorso anno i robot cadevano frequentemente e il migliore aveva impiegato oltre 2 ore e 40 minuti per concludere la gara. Quest'anno i movimenti sono apparsi molto più fluidi e il numero di partecipanti è salito da una ventina a oltre cento, segno della crescente diffusione del settore.

Tra il pubblico, entusiasmo ma anche qualche timore. "E' davvero impressionante, ma come lavoratrice sono un po' preoccupata: la tecnologia avanza così velocemente che potrebbe influire sull'occupazione", ha commentato una spettatrice. Secondo gli osservatori, i robot umanoidi potrebbero entrare nella vita quotidiana entro pochi anni, trovando applicazione nelle faccende domestiche, nell'assistenza agli anziani e in lavori pericolosi come quelli dei vigili del fuoco.