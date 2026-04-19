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Cina, il robot batte il record della mezza maratona. "E' la fine dell'uomo"

domenica 19 aprile 2026
Cina, il robot batte il record della mezza maratona. "E' la fine dell'uomo"

2' di lettura

"La fine dell'uomo", scrivano sgomenti molti commentatori sui socia. Un'esagerazione, ma l'elemento di inquietudine alla Black mirror è evidente: un robot umanoide supera il record mondiale umano nella mezza maratona e segna un nuovo passo avanti nello sviluppo tecnologico cinese.

E' accaduto a Yizhuang, nel sud di Pechino, dove macchine e corridori in carne e ossa hanno gareggiato su corsie separate. Il robot vincitore, dotato di sistema di navigazione autonoma e sviluppato dal produttore cinese di smartphone Honor, ha completato i circa 21 chilometri in 50 minuti e 26 secondi, a una velocità media di circa 25 chilometri orari. Un crono più rapido sia rispetto ai partecipanti umani della gara sia al record mondiale maschile di 57 minuti e 20 secondi detenuto dall'ugandese Jacob Kiplimo, pur in condizioni non direttamente comparabili.

L'evento ha attirato numerosi spettatori lungo il percorso, incuriositi da robot di diversa complessità: alcuni estremamente agili, paragonati a grandi velocisti come Usain Bolt, altri più rudimentali nelle prestazioni.

Il progresso rispetto al 2025 è stato significativo: lo scorso anno i robot cadevano frequentemente e il migliore aveva impiegato oltre 2 ore e 40 minuti per concludere la gara. Quest'anno i movimenti sono apparsi molto più fluidi e il numero di partecipanti è salito da una ventina a oltre cento, segno della crescente diffusione del settore.

Tra il pubblico, entusiasmo ma anche qualche timore. "E' davvero impressionante, ma come lavoratrice sono un po' preoccupata: la tecnologia avanza così velocemente che potrebbe influire sull'occupazione", ha commentato una spettatrice. Secondo gli osservatori, i robot umanoidi potrebbero entrare nella vita quotidiana entro pochi anni, trovando applicazione nelle faccende domestiche, nell'assistenza agli anziani e in lavori pericolosi come quelli dei vigili del fuoco.

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