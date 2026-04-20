Carlos Alcaraz, il dramma: la foto col tutore (e addio Roland Garros?)

Manca sempre meno al Roland Garros, uno dei quattro grandi Slam del panorama tennistico mondiale. L'unico sulla terra rossa. Durante la scorsa edizione del torneo gli appassionati hanno potuto ammirare una delle più belle partite della storia: Alcaraz contro Sinner, Sinner contro Alcaraz. Alla fine è stato lo spagnolo ad avere la meglio, dopo una partita giocata al limite dello sforzo umano. Una battaglia che resterà scolita nella storia. Ma che forse, non avrà un sequel. Almeno non quest'anno.

Carlos Alcaraz si è infortunato a Barcellona. Il dolore al polso era troppo forte e lo spagnolo si è dovuto fermare lasciando il torneo. Quindi il forfait a Madrid, quello già ufficializzato per Roma e l'ansia per Parigi. In Spagna sono quasi certi: non ci sarà al prossimo grande appuntamento. E lo stop forzato avrà delle conseguenze negative anche sulla classifica, dato che Jannik Sinner si è ripreso lo scettro di numero uno del mondo a Montecarlo, parteciperò al torneo di Madrid e ha tanta voglia di agguantare l'ultimo grande Slam che manca alla sua già prestigiosissima bacheca: il Roland Garros, appunto. L'obiettivo dell'altoatesino e del suo team è chiaro: Parigi va conquistata.