Il cucciolo mordicchia? Così esplora il mondo

Perché il cucciolo mordicchia? Il cucciolo utilizza molto la bocca, ma non sempre è in grado di regolare il morso e questo, il più delle volte, si verifica a causa di un distaccamento precoce dalla mamma che non ha avuto il tempo di insegnargli ad avere dei freni inibitori. La dentizione inizia intorno alle 2/3 settimane di vita e coincide con la fase di sviluppo di vista, udito ed equilibrio e, in questa fase, i muscoli masticatori sono deboli e i denti molto affilati. È intorno alla dodicesima settimana che la mandibola si rafforza e i denti da latte lasciano spazio ai 42 definitivi. In questo periodo transitorio gestirlo potrebbe non essere facile per via dei continui piccoli morsi, ovvero il suo modo di conoscere il mondo. Questo bisogno va dunque convogliato nel giusto modo e sta a noi proprietari educarlo correttamente.

L’ IMPORTANZA DELLA MASTICAZIONE

Il cucciolo mastica per due motivi: dentizione ed esplorazione. Nel primo caso c’è il bisogno di alleviare la pressione e il dolore nella bocca e favorire la caduta dei denti da latte: è quindi un gesto istintivo che induce il cervello a rilasciare endorfina, ormone del benessere che lo rilassa e lo solleva dallo stress. Anche l’esplorazione orale ha un suo fine; infatti, non possedendo le mani, mordere e utilizzare la bocca è un modo per familiarizzare con l’ambiente circostante. La masticazione è dunque fondamentale per un cane, soprattutto nei primi mesi; è necessario quindi mettergli a disposizione oggetti educativi specifici per la dentizione, quali: kong, corda per cani, giocattoli puppy, giochi a forma di osso da tenere in freezer che contribuiscono a lenire il fastidio gengivale.

IL METODO EDUCATIVO

Un buon metodo è l’interruzione positiva, cioè utilizzare un richiamo gioioso che gli permette di perdere interesse per quello che sta facendo e correre da noi. Quando il cucciolo sta per mordere un oggetto che non vogliamo tocchi, richiamiamolo per nome ed emettendo un suono, ad esempio con un mazzo di chiavi, per distoglierlo dalla sua attività e, una volta che ci ha raggiunto, premiamolo. L’interruzione positiva è sempre meglio di un “no!”; in questo modo si favorisce l’instaurarsi di un buon rapporto senza creare associazioni negative.

Consideriamo poi che la mancanza di stimoli induce il cucciolo a mordere compulsivamente; è importante, dunque, offrirgli dei modi per sfogarsi con oggetti sicuri e togliere dalla vista ciò che per lui può essere pericoloso. Questa sua esigenza non può e non deve mai essere repressa, ma solo correttamente canalizzata.

