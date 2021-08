Sugo surgelato, "rischio chimico": scatta il ritiro, ecco il prodotto che non devi consumare

06 agosto 2021 a

Attenzione ai sughi surgelati: quattro lotti di questo prodotto, sia ai quattro formaggi che alla carbonara, riferibili al marchio Più Gusto, sono stati richiamati dal ministero della Salute per rischio chimico. La segnalazione è avvenuta per la “possibile presenza di ossido di etilene in un additivo - farina di semi di carrube - impiegato nella materia prima impiegata nella produzione”.

Nello specifico, i prodotti interessati sono: il Sugo ai 4 formaggi Più gusto 12 x 130g con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 novembre 2022; Sugo ai 4 formaggi Più Gusto 10 x 500g con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 novembre 2021; Sugo alla carbonara Più Gusto 12 x 150g con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 novembre 2022 e il Sugo alla carbonara Più Gusto 10 x 500g con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 novembre 2022.

Il motivo del richiamo è legato a un rischio chimico, cioè alla possibile presenza di ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla legge in un additivo (la farina di semi di carrube) usato dal fornitore Unigrà Srl nella materia prima Bravo Crem (prodotto UHT per preparazioni di cucina), utilizzata a sua volta nella produzione dei sughi citati.

