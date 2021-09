Pane e pizza, "ingrediente pericoloso": richiamo della Coop, il celebre prodotto da evitare

14 settembre 2021 a

Ancora un richiamo che colpisce la filiera alimentare, in questo caso diffuso dalla catena Coop, che ha richiamato un lotto di preparato per pane e pizza senza glutine a marchio Chef Nick per la “presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube)". Come sottolinea ilfattoalimentare.it, il prodotto soggetto al ritiro è quello venduto in confezioni 400 grammi con il numero di lotto 160421 e il termine minimo di conservazione 16/10/2023.

Nel dettaglio, il preparato per pane e pizza richiamato è stato prodotto dall’azienda Rue Flambée Srl, nello stabilimento di via Negrelli 18 a Paese, in provincia di Treviso.

Come sempre in queste circostanze, a scopo precauzionale, la raccomandazione è quella di non consumare il preparato senza glutine indicato dal numero di lotto e dal termine minimo di conservazione segnalato: si suggerisce di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato per la sostituzione o il rimborso.

Sempre ilfattoalimentare.it, per spiegare la recente ondata di ritiri, spiega come il richiamo dal mercato di tutti i prodotti contenenti farina di semi di carrube contaminato da ossido di etilene, anche in quantità minime, è stato deciso dalla Commissione europea, a scopo precauzionale. Ad ora, i richiami sono già oltre 90 in tutto il Vecchio Continente.

