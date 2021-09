Integratore alimentare "contaminato", rischi per la salute: ecco il prodotto ritirato

16 settembre 2021 a

Prosegue, incessante, l'ondata di ritiri e richiami ordinata dal ministero della Salute e dovuta alla presenza in diversi prodotti di ossido di etilene. L'ultimo stop riguarda un lotto dell'integratore alimentare con estratti vegetali di carvi, finocchio, camomilla, anice stellato, cannella e bambù Lenicol a marchio Comple.med per la “presenza nell’estratto Bamboosa [bambù ndr] di ossido di etilene", appunto.

Come ricorda ilfattoalimentare.it, il prodotto interessato è quello venduto in confezioni da 36 capsule da 595 mg con il numero di lotto 5962 e il termine minimo di conservazione 01/2023. E ancora, per la precisione, l'integratore alimentare in questione e soggetto a richiamo è stato prodotto per Comple.med Srl dall’azienda Blue Lotus Srl nello stabilimento via Maggetti 14 a Urbino.

Come sempre in questi casi, in via cautelativa, la raccomandazione ai clienti è quella di non assumere l'integratore designato dal numero di lotto e dal termine minimo di conservazione. Si suggerisce di restituire il prodotto al punto vendita ove era stato acquistato per ottenerne o il rimborso o la sostituzione.

