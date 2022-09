Würstel Wudy Aia richiamati: cosa hanno trovato all'interno

23 settembre 2022 a

a

a

Ritiro precauzionale per il noto marchio Wudy Aia. A segnalare, causa rischio microbiologico, il prodotto i supermercati Esselunga e Unes. Nel mirino alcuni lotti di würstel prodotti dall’azienda Agricola Tre Valli. Più in particolare, fa sapere Unes sul suo sito, sono stati segnalati i würstel classici, classici snack e al formaggio del marchio. Le confezioni di würstel interessate sono quelle prodotte in estate con le date di scadenza comprese tra il 20/09/2022 e 05/12/2022 e il marchio di identificazione IT 04M CE.

Come ricordato dal Fatto Alimentare, l'azienda raccomanda a scopo precauzionale alle persone in possesso di confezioni con le caratteristiche segnalate di conservare il prodotto a una temperatura compresa tra 0 e 4°C e di consumarlo solo dopo un'accurata cottura. Quest'ultima avviene dopo almeno sei minuti in padella già calda o in acqua bollente. Chi non volesse consumare il prodotto, può riportarlo al punto vendita.

Intanto l'azienda Agricola Tre Valli Soc. Coop mette a disposizione il suo contatto in caso di ulteriori informazioni. Chiunque avesse dubbi, può telefonare al numero verde 800 905232 dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 17.00.