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Così il cavolfiore "lubrifica" il cervello: la qualità segreta

di Paola Natalimartedì 24 marzo 2026
Così il cavolfiore "lubrifica" il cervello: la qualità segreta

2' di lettura

C’è chi lo considera un contorno “povero”, chi lo evita per l’odore in cucina. Eppure il cavolfiore è uno degli alimenti più interessanti dal punto di vista nutrizionale. Un vero e proprio super food, sostenuto anche da evidenze scientifiche, che negli ultimi anni ha attirato sempre più attenzione da parte della ricerca. Appartenente alla famiglia delle crucifere, la stessa di broccoli e cavoli, il cavolfiore è un concentrato di nutrienti con pochissime calorie: circa 25 per 100 grammi. Ma dietro questa semplicità si nasconde una composizione estremamente ricca, fatta di vitamine, minerali, fibre e sostanze bioattive.

Tra i suoi punti di forza c’è l’elevato contenuto di vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, insieme a vitamina K, vitamine del gruppo B e sali minerali come potassio e calcio. Ma è soprattutto sul fronte dei composti “invisibili” che il cavolfiore si distingue. Contiene infatti glucosinolati e sulforafano, molecole oggetto di numerosi studi per il loro potenziale effetto protettivo sulle cellule. Queste sostanze attivano enzimi coinvolti nei processi di detossificazione e sono state associate, in studi di laboratorio ed epidemiologici, a un possibile ruolo nella riduzione del rischio di alcuni tumori. Non si tratta di una cura, ma di un tassello importante nella prevenzione alimentare.I benefici non si fermano qui. Grazie al buon contenuto di fibre, il cavolfiore contribuisce alla salute dell’intestino, favorisce la digestione e aiuta a mantenere stabile la glicemia, evitando picchi di zucchero nel sangue. Inoltre, proprio le fibre nutrono il microbioma intestinale, sempre più riconosciuto come un attore chiave per il benessere generale, dal sistema immunitario fino al cervello. Un altro aspetto interessante riguarda il suo effetto antinfiammatorio e antiossidante.

Le sostanze presenti nel cavolfiore aiutano a contrastare lo stress ossidativo, uno dei processi alla base dell’invecchiamento cellulare e di molte malattie croniche. E non è tutto: questo ortaggio contiene anche colina, un nutriente coinvolto nella salute del cervello e della memoria, ulteriore conferma di come alimentazione e funzioni cognitive siano strettamente collegate. Facile da inserire nella dieta, versatile in cucina e adatto anche a regimi ipocalorici o low-carb, il cavolfiore può essere consumato crudo, al vapore, al forno o come alternativa vegetale a riso e impasti. Naturalmente, come per tutti gli alimenti, la parola chiave resta equilibrio. In alcune persone può causare gonfiore intestinale, soprattutto se consumato in grandi quantità, ma per la maggior parte della popolazione rappresenta un alimento sicuro e benefico

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cavolfiore
effetto antinfiammatorio
effetto antiossidante
intestino
stress ossidativo
glicemia

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