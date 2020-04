Coronavirus, la verità dell'infermiera sui guanti: "Vi faccio vedere io come è facile contagiarsi indossandoli"

06 aprile 2020 a

a

a

I guanti servono a poco, se non si presta attenzione a diversi accorgimenti, non ci possono rendere "immuni" dal coronavirus. A spiegarlo è Molly Lixey, ex infermiera del pronto soccorso di Saginaw, nel Michigan, che ha deciso di sfatare un mito tramite un video realizzato e pubblicato per la sua pagina Facebook. "Stavo dipingendo in giro per casa e mi ha colpito il fatto che la vernice sarebbe stata un mezzo perfetto da usare per spiegare questa contaminazione incrociata", ha esordito.

Coronavirus in giro da decenni? Fusione tra genomi, lo studio che ribalta la storia?

"Mi terrorizza pensare che le persone credano di essere al sicuro solo perché indossano guanti e non sono consapevoli del fatto che potrebbero ancora fare del male a se stessi o agli altri". Lixey prende in esempio la spesa al supermercato. Qui si possono anche indossare i guanti, ma se poi con questi tocchiamo il telefonino, lo mettiamo in tasca, per poi riprenderlo a casa senza guanti, il pericolo è uguale a non avere nulla. Stessa identica questione quando ci tocchiamo con i guanti occhi, bocca e naso, le principali via di trasmissione del virus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.