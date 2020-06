Coronavirus, gli effetti del lockdown: in questa foto, il danno gravissimo al nostro corpo

23 giugno 2020 a

a

a

Non è solo il coronavirus a dover preoccupare, ma anche il lockdown. L'ultimo e impensabile allarme arriva dal chirurgo vascolare Gabriele Di Luca: “Rispetto al periodo di osservazione clinica pre Covid-19, tra i pazienti dell’Asst Gaetano Pini-Cto ho riscontrato un aumento del verificarsi di complicanze trombotiche arteriose, in particolare in quelli che presentano già alterazioni di alcuni distretti (cerebrale, apparato gastroenterico, degli arti superiori o inferiori o sottoposti a cateterismi arteriosi diretti)”.

"Nessuna Regione con Rt sopra 1". Dal ministero delle Salute una buona notizia, ma occhio ai "focolai attivi"

Ma c'è di più perché in alcuni casi si sono verificati addirittura "eventi di tipo ischemico e addirittura la gangrena dei distretti più periferici degli arti inferiori (dita dei piedi)". Le cause sono le più comuni - come spiega lo stesso Di Luca -. Tra queste ci sono l’immobilità, i traumi, le patologie infettive, infiammatorie, tumorali o del sistema coagulatorio". In ogni caso la trombosi venosa tende ad avere un’incidenza sempre maggiore con l’avanzare dell’età e colpisce le donne più degli uomini (rapporto 3 a 2), complice un quadro ormonale in cui la percentuale di ormoni femminili circolanti è maggiore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.