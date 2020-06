Talco, il celebre marchio con "prodotti all'amianto": tumori, un allarme spaventoso

24 giugno 2020 a

"Responsabile di tumori". Questa la sentenza della Corte d'Appello del Missouri che ha ordinato al colosso farmaceutico Johnson & Johnson di risarcire 2,1 miliardi di dollari di danni per il talco considerato pericoloso. Una decisione che vede il risarcimento al ribasso visto e considerato che il tribunale ha ridotto di oltre la metà i 4,4 miliardi di danni concessi da una giuria nel 2018 a 22 denuncianti e alle loro famiglie.

I denuncianti affermano che l'uso del talco Johnson & Johnson per la loro igiene personale aveva causato il cancro alle ovaie a causa della presenza "di amianto all'interno dei prodotti". Intanto per il big farmaceutico la battaglia non si ferma qui. A breve - promette - sarà presentato ricorso.

