Dieta, ecco cosa mangiare per esser belli: le ricette semplici e facili di Giada Todesco

Cinquanta ricette facili e veloci per vivere in forma. Perché "Healthy is beautiful", che tradotto significa "sano è bello". È questa la filosofia di vita di Giada Todesco, influencer di origine friulana da quasi 500mila follower: adottare uno stile di vita salutare, una buona alimentazione, per stare meglio. E il suo libro raccoglie un vero e proprio sistema di buone abitudini da mettere in pratica ogni giorno, per diventare persone e consumatori più consapevoli, e per scoprire come sia facile, già a partire dalle mura domestiche, prendersi cura di sé e degli altri. Giada, soli 23 anni ma con idee ben chiare in testa, esordisce con questo libro in un mondo competitivo come quello della cucina, degli chef, degli esperti di alimentazione. Ma lo fa con grande semplicità e modestia.

In Italia le librerie pullulano di libri di cucina, che cosa ci aspettiamo dal suo?

«Le mie ricette sono davvero alla portata di tutti, le ho fatte anche con i miei nipoti, gli ingredienti sono di facile reperibilità e molto sani. Propongo inoltre delle alternative agli ingredienti tradizionali: ad esempio, se dimentico di comprare le uova, uso mezza banana o i semi di chia con acqua che, frullati, sono come le uova perché vanno a legare gli altri ingredienti, oppure al posto della farina '00' uso quella di farro, mentre per i celiaci propongo quella di riso. E poi racconto i miei valori, che sono ben chiari: semplicità, stagionalità, bellezza e anche economicità, risparmiare è importante. Inoltre amo le ricette fatte in casa, realizzando il più possibile gli ingredienti da sola. Il mio è un libro leggero, ma ti fa anche riflettere, perché credo che l'abitudine a uno stile di vita sano sia fondamentale per avere una bella vita, di qualità».

Lei ha origini friulane, qual è la sua storia?

«Io vengo dalla provincia, sono nata e cresciuta a Carlino, in una villa immersa negli ulivi della campagna del Friuli, pensi che i miei genitori hanno oltre un ettaro di orto, tutti i prodotti sono a km zero, un posto unico e bellissimo. Abbiamo i pomodorini, le melanzane, mio papà è un patito di zucche. Anche se, seguendo la stagionalità, ci sono ricette per tutti gli ortaggi dell'anno. I miei genitori sono agricoltori e allevano tacchini, la natura è sempre stato il mio habitat. Nasco come blogger di moda, ma i miei follower mi chiedevano continuamente come mi tenevo in forma, che cosa mangiavo. Volevano consigli. Il libro è stata la naturale risposta alle loro richieste».

La sua è una bella passione, ma lei ha anche studiato?

«Sono diplomata in enogastronomia dolciaria a Udine, presi una borsa di studio perché avevo ottimi voti, il mio sogno era diventare pasticcera. In Friuli facevo torte gigantesche per lauree e diplomi dei miei amici. Il mio dolce preferito si chiama torta regina: una base di pan di spagna con crema pasticciera, bignè e panna, una vera delizia. Dopo le superiori sono andata a Milano e ho studiato fashion business e marketing all'Istituto Marangoni, perché sono sempre stata appassionata di moda. Ma amavo anche la cucina e lo studio di uno stile di vita sano.».

Tra food e fashion blogger la concorrenza è agguerrita...

«La maggior parte di chi ha pubblicato libri di cucina è più grande di me e ha più esperienza, ecco perché io mi rivolgo a un pubblico più giovane. Stimo molto Benedetta Parodi, Antonino Canavacciuolo e il pasticcere Iginio Massari. Colgo l'occasione per invitarli tutti a cena da me, magari accettano. Sa che menu verrebbe fuori?».

Gli esperti nutrizionisti dicono che la colazione è il pasto più importante della giornata, lei che ne pensa?

«Confermo. Io non salto mai la colazione. Di solito mangio due kiwi, ricchi di vitamina C e di fibre, dei cereali, la marmellata fatta in casa dalla mia mamma e un caffè. Anche perché vado a letto alle 22 e alle 5 sono già in piedi, voglio essere produttiva, quindi al mattino ho una gran fame».

Lei ha una sorella molto famosa, e discussa: Taylor Mega. Taylor ha cambiato il cognome con uno artistico, lei invece ha tenuto il suo. È un modo per staccarsi da lei?

«Con mia sorella ho un bellissimo rapporto. Capita che litighiamo, come in tutte le famiglie, lei ha il suo personaggio e io il mio. Parliamo di due carriere e di due scelte di vita completamente diverse. Tutto qui».

Il libro "Healty is beautiful", edito da Mondadori Electa, è in libreria. Nel frattempo lei conduce anche l'omonima trasmissione su Sky, canale 180. Cosa si aspetta?

«Il libro online è già in testa alle classifiche del suo genere, spero continui così pure nelle librerie. La televisione è stata una grande palestra: per "Healthy is beautiful" ho seguito tutto, dal progetto autorale, ai contenuti, alla scelta degli ospiti. Il mio grande sogno è condurre un programma di cucina in tv. Chissà, magari si avvera».

