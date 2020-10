Coronavirus, la mutazione e gli "agricoltori spagnoli": studio scientifico sconcertante, perché l'epidemia è fuori controllo

29 ottobre 2020 a

La maggioranza dei casi di contagio da Covid-19 oggi in Spagna, Francia e Regno Unito hanno avuto origine da una variante del coronavirus che ha avuto origine nei lavoratori agricoli spagnoli quest’estate. Lo ha scoperto un team internazionale di scienziati che ha seguito il virus attraverso le sue mutazioni genetiche e lo ha scritto in una ricerca. In questo studio si rivela che chi tornava dalle vacanze in Spagna ha svolto un ruolo chiave nella trasmissione del virus in tutta Europa. E oltre alla categoria vacanzieri sotto accusa anche il fatto che questa nuova emergenza “avrebbe potuto essere ridotta migliorando lo screening negli aeroporti e in altri hub di trasporto”, scrive il Financial Times che cita la ricerca medica. La ricerca ha mostrato che la nuova variante rappresenta più di 8 casi su 10 nel Regno Unito, l’80% dei casi in Spagna, il 60% in Irlanda e fino al 40% in Svizzera e Francia.

I team scientifici in Svizzera e Spagna intanto si stanno ora affrettando ad esaminare il comportamento della variante per stabilire se possa essere più mortale o più contagiosa di altri ceppi. Joseph Fauver, un epidemiologo genetico dell'Università di Yale che non è stato coinvolto in questa ricerca, ha dichiarato: "Abbiamo bisogno di più studi come questo per trovare mutazioni che sono aumentate ad alta frequenza nella popolazione, e poi decodificarle per vedere se rendono il virus più trasmissibile. "



