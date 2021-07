Sesso e faccia, lo studio rivoluzionario: i lineamenti del volto rivelano come si è a letto

14 luglio 2021 a

Secondo un nuovo studio gli uomini con i tratti del viso lunghi e gli occhi grandi e le donne con il viso magro e gli occhi piccoli sono percepiti come più promiscui. Esperti australiani hanno chiesto a uomini e donne eterosessuali i loro livelli di "sociosessualità" – cioè la volontà di impegnarsi in attività sessuali al di fuori di una relazione, detto anche sesso occasionale. I partecipanti hanno anche dovuto scattare una loro foto e mostrarla ai partecipanti del sesso opposto, in modo che potessero giudicare, basandosi solo sull'aspetto, se fossero interessati alla sociosessualità. Gli uomini che erano aperti al sesso occasionale in genere avevano facce più lunghe, fronte più alta, nasi più lunghi e occhi più grandi. Le donne hanno identificato con precisione queste caratteristiche facciali maschili come indicatori dell'interesse dei ragazzi per il sesso occasionale.

Gli uomini invece percepivano erroneamente volti femminili più piccoli e più gracili, con occhi più piccoli e labbra più piccole, come un indicatore dell'apertura delle donne al sesso occasionale. Questi potrebbero essere i tratti fisici che gli uomini cercano quando sono pronti per una notte di sesso, consciamente o inconsciamente. Ma potrebbero non corrispondere alle intenzioni della donna. In sostanza, i risultati suggeriscono che le donne sono brave a identificare correttamente le caratteristiche fisiche che negli uomini indicano interesse per un'avventura di una notte, ma non viceversa.

Questa scoperta è stata fatta dagli autori dello studio, della Macquarie University in Australia. "Quando cerchiamo un nuovo partner, potremmo cercare cose diverse», ha detto l'autore dello studio, il professor Ian Stephen. "A volte potremmo cercare di formare una relazione duratura, ma altre volte potremmo semplicemente cercare un'avventura. Abbiamo deciso di vedere se le intenzioni delle persone potevano essere rivelate dai loro volti". Per lo studio, sono state fotografate poco più di 100 persone caucasiche, tutte con un'età media di 20 anni, a cui è stato chiesto di completare il Sociosexuality Orientation Inventory-Revised (SOI-R). Questo questionario convalidato misura l'apertura a rapporti sessuali casuali e non impegnati. "Si è scoperto che le donne erano davvero brave a giudicare se gli uomini fossero interessati solo a relazioni non impegnate a breve termine", ha detto il coautore Joe Antar.

