Variante Delta, vaccinati e contagiati? Ecco il sintomo che non lascia scampo

La variante Delta è ormai diventata predominante a livello mondiale: anche se i vaccini riescono a evitare lo sviluppo della malattia anche in caso di positività, è super contagiosa ed è difficile sfuggirle senza prendere le adeguate precauzioni. Tra l’altro oltre ai sintomi più comuni, come tosse, febbre e mancanza di respiro, questa mutazione del Covid può presentare delle caratteristiche ingannevoli: Joe Kanter, ufficiale sanitario della Louisiana, ha condiviso la sua esperienza basata sulle visite di molti pazienti.

Quest’ultimi presentano spesso sintomi che sembrano essere riconducibili a un’allergia o ad altre malattie comuni, come congestione sinusale, naso che cola e mal di gola. “Sintomi relativamente lievi che possono facilmente confondere - ha dichiarato Kanter - ma che potrebbero essere segno che i pazienti hanno la variante Delta. Se si ha qualche sintomo, non importa quanto lieve, è meglio andare a fare un test e limitare i contatti con altre persone fino al risultato”.

Come segnalato dai ricercatori dello ZOE Covid Symptom Study, anche starnutire eccessivamente può essere un sintomo della variante Delta. “I nostri dati mostrano che le persone che sono state vaccinate e poi risultate positive avevano maggiori probabilità di riferire di starnuti come sintomo rispetto a quelle senza vaccino”, hanno reso noto i ricercatori. I quali hanno inoltre rilevato che i vaccini Pfizer e Moderna sono efficaci per circa il 95% contro il Covid sintomatico, mentre Johnson & Johnson al 66%.

