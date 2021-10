Matteo Bassetti, fucilata a Mario Draghi: "Basta con quella roba". Panico-Covid, avete notato che...

20 ottobre 2021 a

Dopo un anno e mezzo di pandemia possiamo tornare ad abbracciarci o almeno a stringerci la mano? Gli esperti sono divisi anche in questo. Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, dice di sì: "Io la mano la stringo e la do da 3 mesi, quindi spero e mi auguro che altri possano tornare a farlo. Basta pugni e gomiti" che per tutta la pandemia di Covid ci hanno costretto a una distanza dall'altro.

"Vedo che il presidente Draghi qualche volta dà la mano e qualche volta il pugno, ma potrebbe riprendere il normale saluto che conosciamo, simbolo di contatto, fraternità e uguaglianza. C'è un grosso paradosso. Non diamo la mano, ma facciamo cose ben peggiori. Cerchiamo di tornare alla stretta di mano o all'abbraccio", prosegue Bassetti.

Non è d'accordo invece Silvio Brusaferro: "È ancora presto" per pensare di tornare a salutarci stringendoci la mano, "vediamo come va la situazione", ha detto a margine della presentazione del volume 'I numeri del cancro in Italia 20210', illustrato all'Iss e promosso dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). Insomma le differenti visioni sulla pandemia o comunque sugli effetti collaterali dovuti al coronavirus continuano tra gli esperti in materia.

