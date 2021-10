Covid, "scenario verosimile". Vaccino e mascherine, drammatica conferma da Brusaferro: cosa potrebbe accadere in Italia

25 ottobre 2021 a

a

a

"È uno scenario verosimile". Così Silvio Brusaferro sulla possibile estensione della terza dose a tutta la popolazione. "È comunque sempre importante acquisire dati, monitorare, valutare la persistenza della risposta immunitaria in tutta la popolazione. Quando avremo evidenze scientifiche queste verranno declinate in chiave operativa" ha spiegato il numero uno dell’Iss che ha specificato anche che i due strumenti chiave per tenere sotto controllo e capire l’evoluzione della pandemia sono vaccini e monitoraggio. Fondamentale, secondo Brusaferro, anche proseguire con l’obbligo delle mascherine nei luoghi al chiuso.

Considerazioni che probabilmente si sono sviluppate dopo che per sette settimane consecutive di discesa, i dati dei nuovi casi in Italia sono tornati a salire. L’incremento dei tamponi dovuto all’obbligo di Green Pass ha fatto invertire la curva. "Se poi oltre all’effetto test, che porta alla luce casi un tempo non intercettati, c’è dentro anche un incremento dovuto a una maggiore circolazione del virus si vedrà più avanti", rivela Repubblica. L'aumento comunque riguarda anche ricoveri e decessi, anche se l’Italia continua ad andare meglio di quasi tutti gli altri grandi Paesi europei in fatto di numeri.

Da lunedì 18 a ieri domenica 24 ottobre si sono infatti contati 23.305 casi contro i 17.602 della settimana precedente. L’incremento è del 32,3%, rispetto a una discesa che la settimana scorsa era del 4% ed aveva già iniziato a rallentare, a dimostrazione che potrebbe esserci altro oltre ai tamponi. L'incremento di test nell’ultima settimana è molto simile a quello delle diagnosi. Fino a ieri ne sono stati fatti 3.324.669 contro i 2.393.249 del periodo 11-17 novembre, con un incremento del 38,9%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.