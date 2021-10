Variante Delta plus, disastro in famiglia: "Quanto contagiano i vaccinati", lo studio-choc

29 ottobre 2021 a

a

a

Uno studio condotto su 621 persone del Regno Unito e pubblicato su Lancet fornisce delle informazioni molto interessanti sui vaccini e sulla variante Delta. I primi proteggono dalla seconda, questo è ormai un fatto incontestabile, ma allo stesso tempo non evitano del tutto il contagio, soprattutto nell’ambiente familiare. Questo perché in casa ovviamente le distanze si riducono, le difese si abbassano e soprattutto i contatti sono molto più prolungati: quindi basta poco che un positivo contagi anche gli altri membri della famiglia, seppur tutti vaccinati.

"Covid, una recrudescenza epidemica". Effetto Variante Delta sul bollettino: contagi e ricoveri, sono dati pericolosi

Stando a quanto riportato dagli autori dello studio, le persone che hanno ricevuto le due dosi di vaccino hanno una certa probabilità di trasmettere il virus ai membri della famiglia, vaccinati e non: il 25% dei contatti domestici vaccinati è risultato positivo, percentuale che sale al 38% tra quelli non vaccinati. Gli esperti hanno però sottolineato che i positivi vaccinati si sono negativizzati più rapidamente dei non vaccinati, nonostante la carica virale simile.

"File di malati fuori dagli ospedali". Covid, scene apocalittiche a Trieste: la situazione precipita

Per questo anche lo studio conferma l’importanza di essere vaccinati con due dosi per evitare lo sviluppo della malattia grave: inoltre gli autori dello studio invitano a fare la terza dose chi ha diritto a riceverla. “La trasmissione del virus tra le persone vaccinate - si legge - a cui stiamo assistendo rende essenziale che le persone non ancora vaccinate lo facciano per proteggersi dall’infezione e da una forma grave, soprattutto perché siamo nelle vicinanze dei mesi invernali durante i quali più persone trascorreranno del tempo in casa”.

"Rischio zone rosse". Delta-Plus, allarme di Bassetti: un estremo rimedio contro i non vaccinati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.