Deodoranti con "alti livelli di benzene cancerogeno": occhio a questi prodotti richiamati

Una scoperta che arriva dagli Usa fa tremare le persone che usano spray e deodoranti. Questi due prodotti conterrebbero livelli elevati di benzene cancerogeno e dovrebbero essere tolti dal mercato, in particolare quelli per il corpo antitraspirantii. Infatti è stata compilata una petizione, presentato un laboratorio di test indipendente negli Stati Uniti, che ha chiesto alla Food and Drug Administration negli Stati Uniti di intervenire.

Sono molti i prodotti che sono stati richiamati dal mercato perché possedevano la stessa sostanza: a inizio 2021 Johnson&Johnson lo ha fatto con degli spray solari con i marchi Neutrogena e Aveeno. Beiersdorf invece ha richiamato alcuni spray solari Coppertone a settembre. Infine Bayer ha tolto alcuni spray Lotrimin e Tinactin che dovevano andare a degli atleti dopo che i test di alcuni sportivi avevano mostrato tracce di benzene.

Inoltre gli spray antitraspiranti dei marchi Procter & Gamble, Old Spice e Secret contenevano grossi livelli di benzene. Anche uno spray antitraspirante del marchio Equate di Walmart e uno di Suave di Unilever erano sotto osservazione. La maggior parte degli spray col benzene erano pensati solo per le ascelle, anche se il laboratorio ha trovato del benzene anche in un deodorante spray di Victoria's Secret pensato per essere usato su tutto il corpo. Insomma non c'è da stare tranquilli neanche nel proprio bagno.

