Perché il gatto è magico: stress, ansia e depressione? Così un micio ti cambia la vita: lo studio

I gatti, animali spirituali dai molti poteri curativi. I mici da sempre sono considerati creature speciali, che hanno un legame "magico" con il mondo a noi invisibile. Fin dall'antichità sono stati adorati e divinizzati: nell'antico Egitto il gatto era rappresentato con la dea Bastet, simbolo di sensibilità,fertilità, amore e magia, protettrice della famiglia e casa; in India la dea Shasti è una divinità felina simbolo di fertilità e maternità; al tempo dell'Impero Romano affiancava la dea della Libertà; dal popolo celtico erano considerati i guardiani dell'Oltretomba.

Per il buddismo rappresentano la spiritualità, esseri illuminati che trasmettono calma, "piccoli monaci" meditativi capaci di portare serenità nelle persone ed in casa. I gatti sono capaci di comprendere gli stati emotivi più profondi degli uomini, al contrario di molte persone. Sono creature leali, amorose e le loro prove di affetto sono così intime, spirituali e profonde che solo coloro che sono in grado di connettersi con loro, con rispetto e dedizione, potranno ricevere in cambio il loro amore ineguagliabile. Molti monaci buddisti, come il maestro Hsing Yun, affermano che «chi conosce il carattere dei gatti avverte con gli stessi una connessione intima e profonda» parlando anche del potere curativo che hanno, migliorando la qualità di vita e salute del "suo" umano.

Oggi è dimostrato anche dalla scienza: i mici hanno straordinarie capacità extra-sensoriali, sono in grado di percepire se il proprietario è ammalato o se si trova in pericolo, di esercitare la telepatia, la previsione di terremoti e temporali molto prima che accadano. È stato appurato che quando il micio si accorge che il "suo" umano non sta bene o sta per ammalarsi, gli si avvicina accoccolandosi e dormendo più spesso sopra la zona interessata. Gran parte delle sue eccezionali qualità dipendono dai sensi: un udito finissimo, un olfatto prodigioso, una vista che funziona al buio, "strumenti" talmente sofisticati da permettere al gatto di "vedere" una realtà molto più ampia di quella alla nostra portata.

Per quanto riguarda le "energie positive e negative", sono in grado di capire se qualcuno ha cattive intenzioni - il micio diventa ombroso, mantenendo le distanze da quell'individuo o andandosi a nascondere, se invece gli va incontro o in grembo è segno che l'ospite è positivo e buono, insomma ci si può fidare. Le persone però instabili o che urlano non gli piacciano. Studi recenti hanno rivelato che le sue fusa facilitano la guarigione di disturbi osteoarticolari, muscolari, tendinei e respiratori, mentre a chi soffre di pressione alta basterà solo accarezzarlo per diminuire il ritmo cardiaco. Infine è stato dimostrato che la sola vicinanza di un micio è un ottimo rimedio contro stress, ansia, depressione e molto benefico per l'insonnia. Ma si sapeva da tempo: il gatto è magico!

