Caldo, non alzatevi di scatto: cosa può succedere in pochi minuti

Per sopravvivere a queste giornate di caldo intenso è necessario porre attenzione a pochi ma efficaci suggerimenti degli esperti e chiunque potrà reggere all'afa soffocante che sta dilagando in tutta Italia. Negli ultimi giorni i termometri hanno toccato picchi fino 43-44, un caldo inusuale dal quale bisogna iniziare e difendersi. Come? Innanzitutto si può partire stando attenti ai capi di abbagliamento che si indossano.

Il direttore del Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli di Roma, Francesco Francechi, ha spiegato che è consigliato indossare abiti più leggeri, in particolar modo gli anziani. Meglio scegliere bermuda e maglietta, ma anche camicia e pantaloni, purché siano in lino, tessuto che consente una maggiore traspirazione. Secondo quanto riporta Il Messaggero, bisogna prestare maggiore attenzione anche ai giramenti di testa che possono diventare pericolosi se presi sottogamba. Quando ci si alza di scatto, dopo essere stati per molto tempo distesi o seduti è probabile che, per chi soffre di pressione bassa, possa essere soggetto a improvvisi giramenti di testa. "L'ipotensione ortostatica si manifesta in particolare nelle giovani donne, che tendono ad avere la pressione bassa, ma può essere legata anche all'uso di taluni farmaci" ha spiegato il dottore. Che fare quindi?

Secondo Franceschi: "Il primo consiglio, in queste giornate afose, è cambiare comportamento, ossia non alzarsi bruscamente, ma aspettare qualche secondo, soprattutto se si è sdraiati, e procedere gradualmente. Il rimedio? Bere di più e assumere integratori di sali minerali". Si sa, poi, che il condizionatore è il miglior alleato contro il caldo. In questo caso però è consigliato tenerlo a 25 gradi altrimenti, se lo si regola sulla temperatura più bassa, l'escursione termica potrebbe essere traumatica per il nostro organismo. Idratarsi e mangiare frutta e verdura è poi un altro consiglio che va seguito alla lettera ma è importante anche usare meno sale nella preparazione delle ricette, privilegiando le erbe aromatiche.

