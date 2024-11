Matteo Bassetti, primo caso del virus H3N2: "Colpisce il cervello, non riconosceva la moglie"

02 novembre 2024 a

L'influenza australiana arriva in Italia, dove si registra il primo caso. A raccontarlo è Matteo Bassetti. Il direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova lancia un vero e proprio allarme: "La stagione influenzale non premette nulla di buono, questo è virus che colpisce non solo i polmoni, la gola, ma anche il cervello. È un dato importante, già emerso dall'Australia, ed è la dimostrazione del tropismo di H3N2". Lo confermano le condizioni del primo paziente italiano, un uomo di 76 anni che "faticava a riconoscere la moglie e non sentiva i sapori, ci si deve vaccinare perché tanti pazienti con questi sintomi ospedali avrebbero difficoltà".

Ma quando avremo il picco influenzale? Gli esperti, come il direttore scientifico della Simit, Società italiana malattie infettive e tropicali, mettono in guardia sul periodo che va da fine novembre a dicembre: "Probabilmente anche quest’anno ci sarà una circolazione che precede il normale picco influenzale che, come sappiamo, è previsto a fine novembre-dicembre. Quindi dobbiamo in qualche modo allertarci, tenere alta la guardia perché in Australia questa influenza è stata particolarmente severa, con numerose ospedalizzazioni e più di 15 milioni di persone che hanno contratto il virus".

Insomma, "dobbiamo prepararci - avverte Massimo Andreoni - sapendo che il virus ci mette circa 2 settimane a creare una buona immunità nelle persone. E’ arrivato il momento di vaccinarci perché effettivamente è la misura più valida che possiamo mettere in campo per difenderci dall’influenza".