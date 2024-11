Longevità, ecco il gesto quotidiano che ti allunga la vita di 11 anni

21 novembre 2024 a

a

a

La vita sedentaria nuove gravemente alla salute. A dirlo è uno studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine, che ha mostrato come la pigrizia possa avere un impatto negativo sul nostro fisico. Al contrario, essere attivi può allungare di tanto la nostra vita. "Sono rimasto sorpreso nello scoprire che la perdita di anni di vita negli Stati Uniti dovuta a bassi livelli di attività fisica potrebbe rivaleggiare con le perdite dovute al fumo e all'ipertensione" ha spiegato alla Cnn Lennert Veerman, l'autore principale dello studio.

"Mi sono chiesto come questo si sarebbe tradotto in aspettativa di vita e quanto tempo di vita in più avrebbe potuto apportare una sola ora di camminata" ha spiegato Veerman a proposito del suo lavoro. Il suo team ha preso in esame i dati sull'attività fisica acquisiti tramite accelerometri indossati per almeno 10 ore e per quattro o più giorni da adulti di età pari o superiore a 40 anni.

I dati sono stati organizzati in quartili. I ricercatori hanno scoperto che essere attivi quanto il quartile meno attivo della popolazione porterebbe a una perdita di 5,8 anni nell'aspettativa di vita per uomini e donne, portando l'aspettativa alla nascita da circa 78 a circa 73. Se tutti gli americani sopra i 40 anni fossero attivi quanto il quartile superiore, l'aspettativa di vita sarebbe di 83,7 anni, ovvero un aumento di 5,3 anni. I livelli di attività totale nel quartile più basso erano equivalenti a camminare per 49 minuti al giorno. I livelli di attività totale nel secondo, terzo e quarto quartile erano pari rispettivamente a 78, 105 e 160 minuti. Gli studiosi hanno anche evidenziato che se le persone meno attive svolgessero 111 minuti di attività fisica in più al giorno, potrebbero prolungare la loro vita fino a 11 anni.