Tumori e attività fisica, la correlazione: come proteggersi

Praticare attività fisica con regolarità rappresenta una delle strategie più efficaci per ridurre il rischio di sviluppare numerose forme tumorali. Oltre ai noti benefici contro il cancro al colon-retto, al seno e all’utero, recenti evidenze — riportate da AIRC — suggeriscono effetti protettivi anche contro i tumori di endometrio, polmone e prostata. Ed è proprio in questo contesto che nasce l’iniziativa “Insieme per la prevenzione”, frutto della collaborazione tra l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e Federfarma. L’obiettivo è diffondere comportamenti salutari attraverso tre passaggi fondamentali: aumentare la consapevolezza sui benefici dell’esercizio fisico, adattarlo all’età, e interrompere con regolarità le situazioni di sedentarietà prolungata. A partire dal mese di agosto, il focus della campagna si concentra su un messaggio chiave: “L’esercizio fisico ci protegge dai tumori”. Nelle farmacie aderenti, locandine informative illustrano l’impatto positivo del movimento sull’organismo e offrono indicazioni pratiche su come adattare l’attività fisica alle diverse fasce di età per massimizzare l’efficacia nella prevenzione oncologica. Fare esercizio apporta numerosi benefici: mantiene in salute ossa e muscoli, facilita il transito intestinale, contribuisce al controllo del peso corporeo, stimola il sistema immunitario e riduce la concentrazione di alcuni ormoni, tra cui quelli legati all’utero e al seno. Ma non basta muoversi: è importante farlo con continuità e adeguando l’intensità all’età. Secondo le linee guida diffuse da AIRC, bambini e adolescenti dovrebbero svolgere attività fisica — moderata o intensa — per almeno un’ora al giorno. Gli adulti, invece, dovrebbero dedicare ogni settimana tra i 150 e i 300 minuti a un’attività di moderata intensità, oppure 75-150 minuti a un’attività intensa, includendo anche esercizi di rafforzamento muscolare.

Per chi ha superato i 65 anni, valgono le stesse indicazioni previste per gli adulti, ma con un’attenzione in più agli esercizi che aiutano a mantenere l’equilibrio. "Adendo al progetto le farmacie esprimono la propria responsabilità sociale con azioni concrete - sottolinea Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona -. Inoltre, grazie alla loro presenza capillare sul territorio, possono sensibilizzare un gran numero di persone sull’importanza di praticare regolarmente attività fisica al fine di prevenire i tumori. Quello che colpisce in prima istanza è l’'obbligo' salutare rivolto ai bambini che dovrebbero praticare almeno 7 ore di attività fisica alla settimana. Pensando all’aumento del sovrappeso in età pediatrica che si registra in questi ultimi anni, l’indicazione che i genitori possono recepire in farmacia è senza dubbio un valore aggiunto ed educativo di alta rilevanza socio sanitaria".

