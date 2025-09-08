Influenza, cosa sta succedendo in Australia: un incubo (per noi)

Non ci sono buone notizie per chi teme di restare a letto questo inverno. Infatti arriva un segnale sinistro dall'altra parte del mondo. L’influenza stagionale in Australia ha registrato un aumento significativo, con un incremento del 70% delle infezioni e del 50% delle ospedalizzazioni, un dato preoccupante anche per l’Italia, dove si osserva l’andamento dell’influenza nell’altro emisfero per prevederne l’impatto e selezionare i vaccini più appropriati. Di norma, i virus circolanti nei due emisferi sono simili, e questo aiuta a pianificare le campagne vaccinali. In Italia, il ministero della Salute e le Regioni stanno organizzando l’acquisto di vaccini trivalenti, che includono anche lo spray nasale per i bambini dai 2 ai 6 anni. La campagna vaccinale inizierà a ottobre, con alcune regioni come la Toscana che partiranno già il 1° ottobre, mentre a livello nazionale sarà pienamente operativa entro il 15. Gianni Rezza, epidemiologo e infettivologo del San Raffaele di Milano, sottolinea che l’Australia sta registrando un’elevata diffusione del virus, ma invita alla cautela nel fare previsioni.