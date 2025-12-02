Ictus, ogni minuto conta: il test per anticiparlo e salvarti la vita

L’ictus è una malattia improvvisa e spesso silenziosa, ma la conoscenza dei segnali e l’intervento immediato possono fare la differenza. Ogni italiano dovrebbe essere consapevole dei sintomi per agire rapidamente: riconoscerli può letteralmente salvare una vita. L’ictus colpisce il cervello, interrompendo l’afflusso di sangue e causando danni neurologici che possono essere permanenti. Riconoscere i primi sintomi è fondamentale per ridurre il rischio di disabilità o complicazioni gravi. L’ictus può essere di due tipi principali: ischemico, quando un vaso sanguigno si occlude, e emorragico, quando un vaso si rompe. Entrambi i casi richiedono intervento medico immediato: ogni minuto conta. Riconoscere subito i sintomi può salvare vite e limitare i danni.

L’ictus colpisce all’improvviso e non aspetta: in Italia migliaia di persone ogni anno ne subiscono le conseguenze. Riconoscere i segnali e intervenire tempestivamente può salvare vite e ridurre danni permanenti . Ogni minuto conta. Ogni anno in Italia circa 130.000 persone subiscono un ictus, una condizione che può avere conseguenze gravi sulla salute se non riconosciuta e trattata tempestivamente.

Tra i segnali più comuni ci sono: debolezza o intorpidimento improvviso di viso, braccio o gamba, soprattutto se su un lato del corpo; difficoltà a parlare o comprendere parole,disturbi della vista, come visione offuscata o sdoppiata; mal di testa improvviso e intenso, spesso accompagnato da nausea; perdita di equilibrio o difficoltà a camminare, sensazione di vertigine; confusione improvvisa o difficoltà di concentrazione. Esiste un semplice test per ricordare i segnali principali è l’acronimo FAST (Face, Arms, Speech, Time): controllare il volto, le braccia, il linguaggio e agire tempestivamente. Ovvero Face (viso): sorriso asimmetrico o cadente; Arms (braccia): difficoltà a sollevare entrambe le braccia; Speech (parola): difficoltà a parlare o pronunciare parole corrette; Time (tempo): ogni minuto conta, chiamare subito il 118. Alcune condizioni aumentano la probabilità di ictus: ipertensione, diabete, colesterolo alto, fumo, sedentarietà e obesità. Anche l’età avanzata è un fattore di rischio, ma l’ictus può colpire anche persone più giovani.

In caso di sospetto ictus è fondamentale chiamare immediatamente il 118, non tentare di guidare autonomamente verso l’ospedale ed annotare l’ora di comparsa dei sintomi, fondamentale per le terapie d’urgenza. Oltre a riconoscere i segnali, la prevenzione è fondamentale: controlli medici regolari, dieta equilibrata, attività fisica e astensione da fumo e alcol riducono significativamente il rischio.