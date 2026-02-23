Tumore al pancreas, il nuovo farmaco: una svolta cruciale

Il tumore del pancreas è una delle neoplasie più aggressive e complesse da trattare. In particolare, l’adenocarcinoma del pancreas metastatico rappresenta una delle forme più complesse, perché spesso viene diagnosticato in fase avanzata, quando la malattia si è già diffusa ad altri organi. Negli ultimi anni, però, la ricerca ha compiuto un passo avanti importante. L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di olaparib, un farmaco innovativo indicato come terapia di mantenimento per alcuni pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico. Si tratta di una novità significativa, perché offre una nuova possibilità terapeutica in un ambito dove le opzioni sono ancora limitate. Il Dott Davide Moioli chirurgo generale ci sottolinea che “ olaparib fa parte di una nuova categoria di chemioterapici intelligenti con degli specifici target molecolari, diversi dalla chemioterapia classica, perché agiscono miratamente su quelle cellule tumorali che presentano determinate caratteristiche ( mutazione BRCA e difetti di riparazione del dNA) lo scopo e determinare un accumulo di errori genetici nelle cellule tumorali provocandone la morte. La loro efficacia e unicità è dovuta al ridotto impatto sulle altre cellule dell’organismo. Si tratta quindi di una nuova frontiera delle prospettive di cura che si fanno sempre più sofisticate ed efficaci”.

Olaparib è una terapia mirata, capostipite dei cosiddetti PARP inibitori. Questi farmaci agiscono bloccando un enzima (PARP) che le cellule tumorali utilizzano per riparare il proprio DNA danneggiato. Nelle persone che presentano mutazioni dei geni BRCA1 o BRCA2, questo meccanismo di riparazione è già compromesso. Inibendo ulteriormente la capacità di riparazione del DNA, il farmaco favorisce la morte delle cellule tumorali, rallentando la progressione della malattia. Il trattamento è indicato nei pazienti con mutazione BRCA1 o BRCA2, che rappresentano circa il 7% dei casi di tumore del pancreas metastatico. Proprio in questo sottogruppo, uno studio clinico internazionale di fase 3 ha valutato l’efficacia di olaparib come terapia di mantenimento. Come riportato sul New England Journal of Medicine, alla ricerca hanno partecipato pazienti con mutazione ereditaria BRCA e malattia metastatica che non era peggiorata dopo una prima chemioterapia a base di platino. In totale sono stati esaminati oltre 3.300 pazienti, ma solo 154, in possesso dei requisiti genetici e clinici, sono stati arruolati nello studio. I partecipanti sono stati divisi in modo casuale in due gruppi: uno ha ricevuto olaparib (300 mg due volte al giorno), l’altro un placebo. Lo studio era in doppio cieco, cioè né i pazienti né i medici sapevano chi stesse assumendo il farmaco vero e chi il placebo, per garantire la massima affidabilità dei risultati. L’obiettivo principale era valutare il tempo senza progressione della malattia. I risultati hanno mostrato un beneficio significativo: il tempo medio prima che il tumore ricominciasse a crescere è stato di 7,4 mesi con olaparib, contro 3,8 mesi con placebo. In pratica, il farmaco ha quasi raddoppiato il periodo in cui la malattia è rimasta stabile.

