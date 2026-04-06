Pescara, allarme meningite in Abruzzo: 51enne muore per un'infezione acuta

Allarme meningite in Abruzzo. Una donna di 51 anni è morta all'ospedale di Pescara a causa di un raro caso di meningite fulminante. L'episodio è avvenuto sabato. La donna, manifestati i primi sintomi, è stata trasportata in ospedale dai familiari: avviati gli accertamenti, il quadro clinico è apparso subito gravissimo, fino al decesso, avvenuto nel giro di poche ore. Come da protocollo, la Asl di Pescara si è occupata del tracciamento dei contatti stretti della donna, che sono stati già individuati e sottoposti alla profilassi.

A Chieti, invece, un ragazzo di 15 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara a causa di una meningite. Il ragazzo, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, era arrivato all'ospedale di Chieti con i sintomi tipici dell'infezione. Accertata la diagnosi, è stato trasferito a Pescara, nella rianimazione pediatrica. Le condizioni del giovane al momento sono gravi e la prognosi resta riservata, ma al momento sembra che il 15enne stia rispondendo positivamente alle terapie. La Asl di Chieti, come da prassi in questi casi, si è occupata dell'indagine epidemiologica, che ha riguardato principalmente la scuola e una palestra di Pescara frequentate dal ragazzo. I contatti stretti del giovane sono già stati sottoposti a profilassi.