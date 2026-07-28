Cancro, un lungo processo: perché il destino è scritto nelle cellule

Il cancro non nasce da un unico errore, ma da un lungo processo di trasformazione in cui il patrimonio genetico di una persona e le mutazioni che si accumulano nel corso della vita si incontrano e influenzano il destino delle cellule. A raccontare questo complesso meccanismo è una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Nature, che ha analizzato come la genetica “di base” di un individuo e i cambiamenti casuali nel DNA possano collaborare nel guidare l’evoluzione dei tumori. Ogni cellula del nostro corpo possiede un patrimonio genetico unico, ereditato dai genitori, che contiene informazioni fondamentali sul funzionamento dell’organismo. Alcune varianti genetiche possono rendere determinate persone più predisposte allo sviluppo di alcuni tumori, mentre altre possono offrire una maggiore protezione. Nel corso della vita, però, il DNA delle cellule subisce continuamente modifiche. Questi cambiamenti, chiamati mutazioni, possono essere provocati dall’invecchiamento, dall’ambiente, dallo stile di vita o semplicemente da errori naturali durante la divisione cellulare. La maggior parte di queste mutazioni è innocua, ma alcune possono dare alla cellula un vantaggio nella crescita, permettendole di moltiplicarsi senza controllo. Gli scienziati stanno sempre più osservando il cancro come un fenomeno simile all’evoluzione naturale. Le cellule tumorali, infatti, non sono tutte uguali: all’interno dello stesso tumore possono esistere gruppi diversi di cellule con caratteristiche genetiche differenti.

Nel tempo, le cellule che possiedono mutazioni capaci di favorire la crescita possono diventare più numerose, mentre altre scompaiono. È un processo di selezione naturale che avviene all’interno del nostro stesso organismo. Lo studio pubblicato su Nature evidenzia proprio questa interazione: alcune caratteristiche genetiche presenti fin dall’inizio possono creare un “terreno favorevole”, mentre le nuove mutazioni acquisite nel corso della vita possono accelerare il percorso verso la formazione e l’evoluzione del tumore. Comprendere come nasce e cambia un tumore è fondamentale per sviluppare cure sempre più precise. Se i medici riusciranno a prevedere quali combinazioni genetiche favoriscono la crescita di una massa tumorale, sarà possibile individuare prima le persone più a rischio e scegliere terapie più mirate. La medicina del futuro punta infatti a non trattare tutti i tumori allo stesso modo, ma a considerare il profilo genetico specifico di ogni paziente e della sua malattia. “Leggere” l’evoluzione di un tumore potrebbe diventare uno degli strumenti più importanti della lotta al cancro: conoscere le sue origini e i suoi possibili cambiamenti permetterebbe di intervenire prima che diventi più aggressivo.

Il cancro non è quindi soltanto una malattia causata da un singolo gene difettoso, ma il risultato di una complessa storia biologica fatta di eredità genetica, tempo e cambiamenti cellulari. Le ricerche pubblicate su Nature aggiungono un nuovo tassello alla comprensione di questo processo e mostrano come lo studio dell’evoluzione dei tumori possa aprire la strada a diagnosi più precoci e trattamenti sempre più personalizzati. La sfida degli scienziati ora è riuscire a trasformare questa conoscenza in strumenti concreti per anticipare il tumore, bloccarne la crescita e rendere le terapie più efficaci