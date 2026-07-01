Invecchiamento, le mutazioni nascoste: cosa accade dopo i 60 anni

Negli ultimi anni, lo studio dell’invecchiamento umano ha trovato una delle sue firme più solide nell’accumulo di mutazioni del DNA mitocondriale (mtDNA), in particolare nelle forme di eteroplasmia che aumentano con l’età nel sangue. Un nuovo e vasto lavoro di analisi genomica, condotto su circa 750.000 individui provenienti da grandi biobanche internazionali, offre oggi una spiegazione più precisa di questo fenomeno, mettendo in discussione alcune ipotesi storiche e aprendo una nuova lettura del legame tra mutazioni, sangue e invecchiamento. Lo studio mostra che le varianti a singolo nucleotide del mtDNA (mtSNV) non compaiono in modo casuale e uniforme, ma tendono ad accumularsi in modo marcato soprattutto dopo i 60 anni. Tuttavia, contrariamente a quanto ipotizzato per anni, questo accumulo non sembra essere il risultato principale di danni ossidativi legati allo stress cellulare, ma piuttosto di errori di replicazione del DNA mitocondriale stesso. Le mutazioni osservate sono infatti per lo più transizioni specifiche e mostrano un’impronta mutazionale coerente con errori durante la duplicazione del mtDNA, piuttosto che con danni chimici da radicali liberi.

Un altro punto chiave riguarda la natura “nascosta” di queste mutazioni. Secondo i ricercatori, le varianti mtSNV emergono inizialmente a livelli molto bassi e diffusi tra le cellule del sangue, risultando praticamente invisibili nelle analisi standard. Con l’avanzare dell’età, però, entra in gioco un altro fenomeno: l’espansione clonale delle cellule del sangue, nota come ematopoiesi clonale. Questo processo, legato all’invecchiamento del sistema ematopoietico, porta alla proliferazione di gruppi cellulari derivati da singole cellule staminali che già contengono queste “mutazioni criptiche”. È proprio questa espansione che rende le varianti mtDNA progressivamente rilevabili nei test genomici. Le analisi genetiche hanno inoltre identificato un legame sorprendente tra il carico di mutazioni mitocondriali e varianti germinali in geni come TERT, TCL1A e SMC4, tutti associati proprio ai processi di ematopoiesi clonale. In altre parole, non sarebbero i mitocondri a guidare direttamente il processo, ma il comportamento delle cellule del sangue nel tempo, che amplifica segnali genetici già presenti in forma silente.

Un aspetto importante emerso dallo studio riguarda anche la “neutralità” funzionale di molte di queste mutazioni: la maggior parte delle varianti osservate a bassi livelli di eteroplasmia non sembra essere soggetta a selezione naturale positiva o negativa significativa. Questo suggerisce che molte di esse siano sostanzialmente neutre, frutto di errori casuali che diventano visibili solo quando le dinamiche cellulari ne amplificano la presenza. Il lavoro, basato su una delle più ampie coorti genomiche mai analizzate, unifica così tre grandi fenomeni dell’invecchiamento biologico: le varianti genetiche germinali associate ai geni della proliferazione cellulare, l’ematopoiesi clonale e l’accumulo progressivo di mutazioni del mtDNA nel sangue. Il risultato è un cambio di prospettiva: il DNA mitocondriale non sarebbe solo un indicatore di danno cellulare, ma anche un sensibile “registratore” delle trasformazioni del sistema ematopoietico legate all’età.

In sintesi, l’accumulo di mutazioni del mtDNA nel sangue non sembra raccontare solo una storia di danno ossidativo o invecchiamento diretto dei mitocondri, ma soprattutto una storia di espansione cellulare clonale e di dinamiche del sangue che, con il passare degli anni, rendono visibile ciò che prima era nascosto. Una nuova chiave di lettura che rafforza l’idea dell’invecchiamento come processo sistemico, complesso e profondamente interconnesso.