Fedez ospite di Maurizio Costanzo per una puntata speciale de L'Intervista. In esclusiva lunedì, 17 settembre, in seconda serata su Canale 5, il conduttore intervisterà il rapper da poco sposo della blogger più famosa del mondo Chiara Ferragni. Fedez ha confessato: "Da piccolo avevo delle convinzioni, degli ideali… inevitabilmente sono diventato ciò che ho sempre odiato... appartenendo a classi subalterne e affrontando anche tematiche sociali… venivo da una estrazione fortemente connotata politicamente… però, inevitabilmente, il mio imborghesimento artistico e personale mi ha fatto diventare un po’ una contraddizione vivente".