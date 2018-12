A 59 anni, protagonista dell'Isola dei famosi. Secondo Alberto Dandolo, specialista del gossip di Oggi e di Dagospia, Marina Suma starebbe per tornare in tv con un ruolo di primo piano come concorrente nel reality di Mediaset, dopo anni di assenza dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla lavorazione di gioielli.











L'indimenticabile protagonista del film-cult Sapore di mare "è stata una delle attrici più richieste e più famose negli Anni 80 -scrive Dandolo su Oggi -, e poi si è ritirata dalle scene. Si mormora che voglia tornare a lavorare nello showbiz e che accetterebbe con piacere di sbarcare in Honduras". Auto-offerta o c'è qualcosa che bolle in pentola?