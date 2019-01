Fabio Fazio al momento non sarebbe previsto dai palinsesti autunnali della Rai. Secondo quanto ipotizzato da Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, Che tempo che fa (di cui sono emersi i costi, di recenti) potrebbe subire il taglio da parte del nuovo consiglio d’amministrazione. Pare che il conduttore stia vagliando delle proposte alternative che gli sono arrivate da La7 e da Discovery: se con i secondi sarebbe un matrimonio inedito, a La7 è già invece stato nel lontano 2001, quando il canale era appena sorto, e ha sempre mantenuto dei buoni rapporti.

Pur senza attaccarlo frontalmente, di recente Matteo Salvini ha fatto una battuta su Fabio Fazio. "Non voglio prendermela con nessuno. Fabio Fazio mi è simpatico - ha affermato - Probabilmente guadagna in un mese quello che il ministro guadagna in un anno, per andare in tv a fare lo show mentre io mi occupo della sicurezza dei cittadini. Ma non farei mai cambio per nulla al mondo".