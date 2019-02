Gerry Scotti torna il giovedì su Canale 5 con Chi vuol essere milionario?: si tratta di quattro nuove puntate in corso di registrazione in Polonia: lo scrive Italia oggi nella consueta rubrica sul mondo dei media e della televisione. Per il secondo anno consecutivo, questa è la scelta produttiva attuata per risparmiare sui costi.

Il conduttore di Pavia è stato richiamato per risollevare gli ascolti di una traballante Canale 5, che sta inanellando un flop via l'altro. Alcuni esempi: Adrian, L'isola dei famosi che non decolla, alcuni film come Bridget Jones, La dottoressa Giò la domenica sera. Scotti è uno dei volti più amati dell'emittente, insieme a Maria De Filippi che è una garanzia.