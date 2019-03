Barbara D'Urso farà tremare la corona inglese e soprattutto Meghan Markle, l'anello debole della famiglia reale. A Live Non è la D'Urso, prossimo programma di Carmelita al via mercoledì prossimo su Canale 5, tra gli ospiti vip (già annunciati Fabrizio Corona, Albano Carrisi con Loredana Lecciso e i loro figli) ci sarà anche Thomas Markle, fratello della Duchessa del Sussex. L'uomo farà un appello per poter incontrare il futuro nipote che Meghan sta per avere da Harry d'Inghilterra.











La Markle però non vuole rivedere il fratello che un anno fa aveva scritto una lettera indirizzata proprio a Harry per sconsigliarli di sposare l'attrice canadese: "Non è troppo tardi. Meghan Markle non è ovviamente la donna giusta per te - scriveva Thomas -. Più si avvicina il tuo matrimonio, più è chiaro che stai compiendo una grave errore. Non riesci a vedere la vera Meghan, che il mondo intero invece ora vede. Il suo tentativo di recitare la parte della principessa, come un'attrice di serie C di Hollywood, è ormai vecchio. Che genere di persona intraprende la carriera mandando il padre in bancarotta e poi si dimentica di lui, lasciandolo in rovina e quando è il momento di ripagarlo, fa finta di non averlo mai conosciuto. Mio padre non si riprenderà mai né economicamente né emotivamente. Per non parlare del fatto che ha invitato perfetti sconosciuti al matrimonio, e non la sua famiglia. Chi lo farebbe? Dovresti metter fine a questo fasullo matrimonio da favola, prima che sia troppo tardi. Il padre, che avrebbe dovuto accompagnarla all'altare, non ha ricevuto la partecipazione. Ha dimenticato che se non fosse stato per lui, servirebbe ancora ai tavoli o farebbe la baby sitter".