Amici, Alberto Urso e un colpo al cuore dei fan della De Filippi: "Sono al top", con chi è in compagnia

"Sono al top". Alberto Urso, trionfatore di Amici e delle classifiche, sta vivendo il successo con grande leggerezza, anche sui social. E proprio su Instagram ha mandato in estasi i fan di Maria De Filippi pubblicando la foto di un incontro decisamente sorprendente in Campania: quello con Umberto Gaudino, simpatico ballerino che ha condiviso con il "tenorino" l'avventura nell'ultima edizione del talent di Canale 5.











"Una bella pizza in compagnia del mio fratellino", scrive Urso. Di rimando, Umberto ha commentato: "Mangia sempre! Non è cambiato di una virgola", con sfogliatella napoletana a completare il pasto in amicizia. E nelle Stories, Alberto ha confermato a Gaudino il suo momento d'oro.