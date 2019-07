Belen Rodriguez e Stefano De Martino più affiatati che mai, il messaggio di lei: "Niente di più bello"

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano proprio aver ritrovato il loro folle amore, quello vero, quello che li ha portati all'altare e che gli ha fatto conoscere la gioia di essere genitori. I due, dopo il ritorno di fiamma infatti, sembrano più affiatati che mai. Numerosi i post che la showgirl e il ballerino condividono sui loro social per la gioia di tutti i fan.

Ultimamente, anche a causa di alcune foto rubate, dove il ventre della Belen non sembra del tutto piatto, stanno circolando voci che vorrebbero la bella soubrette nuovamente incinta. La coppia non si è però ancora espressa in merito, non sappiamo quindi ancora se Santiago conoscerà presto un fratellino... Nel frattempo, però, la bellissima coppia, anzi il fantastico trio, si gode le vacanze tra sorrisi e giochi. La famiglia, alla fine dei conti, resta la cosa più preziosa del mondo, e l'ultimo post della Rodriguez lo dimostra: "Niente di più bello della famiglia".