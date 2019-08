Maddalena Corvaglia, altro che Striscia la Notizia: latex e cinghie, il look pazzesco dell'ex velina al party

All'incredibile festa di compleanno a tema Burning Man, dal nome di un festival di musica elettronica che si tiene in Nevada, oltre a Melissa Satta, era presente Maddalena Corvaglia. Anche l'ex velina di Striscia la Notizia ha sfoggiato un look davvero "trasgressivo". La Corvaglia, in vacanza in Sardegna con la figlia, si è concessa una pausa dal ruolo di mamma per partecipare alla festa di compleanno di Philippe Renault Jr, che si è tenuta al Just Cavalli di Porto Cervo.

Maddalena ha condiviso con i suoi follower di Instagram uno scatto dell'eccentrica serata. Una vera bomba sexy, stile Lara Croft. Lascia poca pelle scoperta la showgirl, ma la tutina laminata d'orata che le avvolge il fisico dalle invidiabili forme, lascia comunque poco all'immaginazione. Maddalena è sempre stata una sportiva, come il suo fisico conferma, e anche alla soglia dei 40 -li compirà il prossimo gennaio- dimostra non aver nulla da invidiare alle ventenni.