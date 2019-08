Tempo di confessioni per Mara Venier, la mitica conduttrice di Domenica In, il programma di Rai 1 riconfermatissimo per la prossima stagione. Le confessioni viaggiano in un'intervista su Oggi, che le dedica un ampio servizio nel quale Zia Mara parla del suo ruolo di madre: "Sì, sono stata una mamma ingombrante e lo sono ancora. Non è facile essere figli di genitori famosi. Elisabetta avrebbe voluto una mamma grassa, bruttina, una casalinga con un unico marito - confessa -. Io invece sono una mamma che ha vissuto la propria vita in grande libertà, che ha amato ed è stata molto amata", aggiunge Mara Venier. E ancora: "È chiaro che, all'inizio, questo atteggiamento poteva essere interpretato male, ma io credo che i figli non dovrebbero giudicare troppo i genitori… Sinceramente non ho nulla da rimproverarmi. Rifarei tutto", conclude. E in prima pagina, sul rotocalco, ecco pubblicata una foto di madre e figlia: Elisabetta Ferraccini e Mara Venier. Elisabetta, classe 1968, è nata dalla relazione con Francesco Ferracini. Dopo una brillante carriera televisiva, dopo che nel 2002 ha avuto il figlio Giulio, ha deciso di allontanarsi dal mondo della tv. Segni particolari? Bellissima e davvero simile a mamma Mara.