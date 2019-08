Gemma Galgani starebbe prendendo in giro tutti. La dama di Uomini e Donne, secondo un'ex partecipante al programma di Maria De Filippi, avrebbe da anni un fidanzato nascosto. Si tratta di un uomo fuori dal mondo televisivo e che la Galgani non rivelerebbe per non perdere la notorietà acquisita.

Questo tipo di accuse in passato le erano state rivolte anche dalla sua acerrima nemica Tina Cipollari. L'ex dama che punta il dito contro la tronista over ha lasciato un messaggio esplicito sul blog della redazione di UeD: tutti sarebbero a conoscenza del fatto, ma nessuno prenderebbe provvedimenti altrimenti sarebbero costretti ad allontanarla (non è il caso visto gli ascolti che fa).