Malizioso sospetto su Barbara D'Urso. In vacanza tra Capalbio e Noto (Toscana), la regina di Mediaset e conduttrice di Pomeriggio 5 e Grande Fratello sta trascorrendo alcuni giorni nella villa di niente meno che Filippo Nardi, mitologico "conte" della seconda edizione del Grande Fratello e già concorrente dell'Isola dei famosi. Secondo Leggo, le foto insieme pubblicate sui social sarebbero il segno di qualcosa più di un'amicizia. D'altronde, era stato proprio l'italo-scozzese Filippo a provocare Carmelita qualche settimana fa, provocandola con un commento piccante a una foto della D'Urso in giacca di pelle: "Nuda sotto andrebbe bene secondo me". Si sarà accontentato del costume da bagno?